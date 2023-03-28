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Нічна атака на Київ: рятувальники ліквідували наслідки ударів дронами (ФОТО)
В ніч на 28 березня країна-терорист знову запустила своі БПЛА "Shahed" в напрямку Києва. У повітряному просторі над столицею збили всі дрони, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа у Святошинському районі.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи у Святошинському та Оболонському районі.
У Святошинському районі загорілася будівля магазину.
"Ворог продовжує застосовувати свою тактику атак баражуючими боєприпасами з північно-східного напрямку. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої БПЛА "Shahed" в напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено 12 ворожих БПЛА цього типу. Внаслідок падіння уламків БПЛА в Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. Пожежа ліквідована. За уточненими данними - без жертв", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомляє Головне управління ДСНС у Києві, у ніч на 28 березня у Святошинському районі столиці внаслідок ворожої атаки у триповерховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв. м.
Також виникла пожежа у двох осередках загальною площею 70 кв. м, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
У ДСНС уточнили, що на місці надзвичайної події загалом працювало дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 співробітників служби.
Нагадаємо, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки дроном було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Тоді загинуло 9 людей.