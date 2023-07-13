Нічна атака на Київ. Уламки збитих дронів пошкодили житлові будинки: одна людина загинула (ФОТО)

Сьогодні вночі, 13 липня, ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків дронів зафіксовано у 5 районах столиці. Одна людина загинула, двох потерпілих з осколковими пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу.

Про це повідомляють пресслужба Київської міської військової адміністрації та мер столиці Віталій Кличко.

"Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси «Shahed». Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків", - зазначають в КМВА.

Там додають, що силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей.

Наслідки падіння уламків збитих дронів

У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані падіння уламків збитих дронів. Попередньо, є пошкодження житлових будинків.

Двоє травмованих в Дарницькому районі (дівчина 19 років та чоловік 23 років) отримали осколкові поранення та були госпіталізовані до лікарні.

Ще двом постраждалим у Шевченківському районі надали допомогу на місці.

У Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, за однією з адрес рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового будинку. Травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння).

Також у 25-поверховому житловому будинку у Дарницькому районі на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м.

Крім того, рятувальники ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці. Тоді обійшлося без значних руйнувань та постраждалих.

Також в ніч на 11 липня ворог атакував Київ безпілотниками “Shahed”. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Росії.