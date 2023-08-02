Нічна атака на Київ: уламки збитих дронів виявили у трьох районах столиці

У ніч на 2 серпня країна-агресор Росія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були знищені. Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Скільки дронів збили

"Чергова масована атака ворога ударними БпЛА. Попередьно, противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені", - йдеться в повідомленні КМВА.

Наслідки падіння уламків збитих БПЛА

Як зауважили в КМВА, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

"Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж", - підкреслили в КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення, а у Святошинському було загоряння дерева.

Також в Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик.

Як зазначили в КМВА, жертв та потерпілих серед цивільного населення немає.

Атаки дронів на столицю

До цього країна-агресор РФ атакувала Київ дронами в ніч на 25 липня. Українські захисники силами та засобами ППО своєчасно виявили та знищили на підльоті до Києва всі ворожі цілі.

19 липня ППО також ліквідувала всі ворожі цілі. Водночас внаслідок обстрілу 13 липня падіння уламків дронів зафіксовано у 5 районах столиці. Тоді двох потерпілих з осколковими пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу.

Окупанти намагалися завдати ударів по Києву також 12, 11 та 2 липня.