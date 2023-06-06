Нічна атака на Київ: уламки збитих ракет впали на дах приватної будівлі та проїжджу частину

У ніч на 6 червня Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, пошкодивши лінії електропередач.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що ворог вкотре здійснив масовану ракетну атаку, потенційно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені традиційно - із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

"За попередньою інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Всі збиті, влучань не було", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

Також у Дніпровському районі (Воскресенські сади) виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння не має, потерпілих попередньо не має.

Нагадаємо, у повітряному просторі Києва у ніч на 2 червня сили ППО знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.

А вночі 1 червня армія країни-агресора РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобами ППО. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці. Загинули три людини, серед них – одна дитина.