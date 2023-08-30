Нічна атака на Київ: внаслідок падіння уламків загинули дві людини (ФОТО)

У ніч на 30 серпня ворог здійснив масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет. У результаті падіння уламків ракет у двох районах столиці спалахнули пожежі: є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Там зауважують, що такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет.

Скільки повітряних цілей збили

Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси «Shahed»). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили).

Наслідки падіння уламків

Як зауважили в КМВА, зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Дарницькому районах столиці внаслідок чого виникли руйнування і пожежі.

В обох районах уламки впали території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС.

В Шевченківському районі уламки впали на територію підприємства. Загинули два охоронця 26 та 36 років.

Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано.

У Дарницькому районі рятувальники гасили пожежу після падіння уламків на дах торгового приміщення.

Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник, уламки у Дарницькому районі влучили у будівлю торговельного центру Ашан на вулиці Здолбунівській.

Він зазначив, що зруйновано дах будівлі, а рештки ракети впали у внутрішнє приміщення, де зараз працює слідчо-оперативна група.

Ворожі атаки на столицю у серпні

11 серпня росіяни здійснили чергову повітряну атаку на столицю. В Оболонському районі на територію дитячої лікарні тоді впали уламки від збитої ракети.

Також війська РФ в ніч на 3 серпня намагалися атакувати Київ безпілотниками. Сили ППО знищили на підльоті до столиці майже півтора десятка повітряних цілей.

У ніч на 2 серпня країна-агресор Росія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були знищені, проте зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.