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Нічна атака на Київщину: пошкоджені 12 приватних будинків і багатоповерхівка

Нічна атака на Київщину: пошкоджені 12 приватних будинків і багатоповерхівка
Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі Київська область зазнала чергової атаки росіян, внаслідок чого у Фастівському та Обухівському районах уламки збитих дронів пошкодили 12 приватних будинків та один багатоповерховий. 

Про це повідомляє голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook.

Згідно з повідомленням, у пошкоджених будинках вибиті вікна, двері, посічені фасади і дахи. Також внаслідок падіння уламків у декількох місцях було загорання трави, але рятувальники вже ліквідували пожежі.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Усі постраждалі отримають необхідну допомогу в ремонті пошкодженого житла.

"Вкотре звертаюся до мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та переходити в укриття або інші безпечні місця", - зазначив він.

На місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Фото 2 — Нічна атака на Київщину: пошкоджені 12 приватних будинків і багатоповерхівка
Фото 3 — Нічна атака на Київщину: пошкоджені 12 приватних будинків і багатоповерхівка
Фото 4 — Нічна атака на Київщину: пошкоджені 12 приватних будинків і багатоповерхівка
Фото 5 — Нічна атака на Київщину: пошкоджені 12 приватних будинків і багатоповерхівка
Фото 6 — Нічна атака на Київщину: пошкоджені 12 приватних будинків і багатоповерхівка
Фото 7 — Нічна атака на Київщину: пошкоджені 12 приватних будинків і багатоповерхівка

Нагадаємо, в ніч на 11 липня ворог вдруге за місяць атакував Київ з повітря. Росіяни використали безпілотники “Shahed”. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Росії.

Автор:
Тетяна Гойденко