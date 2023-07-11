Нічна атака на Київщину: пошкоджені 12 приватних будинків і багатоповерхівка

Сьогодні вночі Київська область зазнала чергової атаки росіян, внаслідок чого у Фастівському та Обухівському районах уламки збитих дронів пошкодили 12 приватних будинків та один багатоповерховий.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook.

Згідно з повідомленням, у пошкоджених будинках вибиті вікна, двері, посічені фасади і дахи. Також внаслідок падіння уламків у декількох місцях було загорання трави, але рятувальники вже ліквідували пожежі.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Усі постраждалі отримають необхідну допомогу в ремонті пошкодженого житла.

"Вкотре звертаюся до мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та переходити в укриття або інші безпечні місця", - зазначив він.

На місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня ворог вдруге за місяць атакував Київ з повітря. Росіяни використали безпілотники “Shahed”. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Росії.