Нічна атака на Київщину: в поліції розповіли про наслідки

Внаслідок нічної атаки росіян в Київі та області є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Поліцейські ще встановлюють всі місця падіння уламків безпілотників та ракет.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов

За його словами, загиблих та потерпілих немає.

Внаслідок нічної атаки ворога в одному з районів області зайнялась будівля дачного кооперативу. На місце прибули поліцейські Київщини та ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу.

Повітряна тривога в області лунала з 00:31 до 5:00. Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені.

Ворог знов завдав повітряної атаки по Києву дронами "Shahed" і здійснив пуски крилатих ракет Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом ППО знищила понад 40 повітряних цілей.

Цієї ночі армія Росії здійснила чергову ракетну атаку по території України, випустивши 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів.