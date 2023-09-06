АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Нічна атака на Україну: ППО збила балістичну ракету “Іскандер-М”

Київщина: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів
6 вересня на Київщині ліквідовано загорання на території торговельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Фото: ДСНС

Уночі 6 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Силами ППО було знищено 23 із 33 повітряних цілей.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі, а саме:

  • 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;  
  • 1 балістичну ракету “Іскандер-М”; 
  • 25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 
  • 1 балістичну ракету “Іскандер-М”; 
  • 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.
Фото 2 — Нічна атака на Україну: ППО збила балістичну ракету “Іскандер-М”

Зауважимо, зранку 6 вересня армія країни-агресора РФ здійснила комбіновану атаку на Київ. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.

Також у ніч на 6 вересня російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Через російську агресію загинула одна людина. Крім того, у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі.

Автор:
Світлана Манько