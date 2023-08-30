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Нічна атака на Україну: стало відомо, скільки ракет та дронів знищила ППО

ППО
ППО знищила 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей

Окупанти продовжують тероризувати Україну ударними безпілотниками та ракетами. Вночі 30 серпня силами ППО було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних дронів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він зазначив, що цієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БпЛА.

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Фото 2 — Нічна атака на Україну: стало відомо, скільки ракет та дронів знищила ППО

Зауважимо, на Житомирщині уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно"

У результаті падіння уламків ракет у двох районах Києва спалахнули пожежі: є загиблі та постраждалі. 

Автор:
Світлана Манько