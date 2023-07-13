Нічна атака на Україну: зенітники збили 20 дронів та дві крилаті ракети

У ніч на 13 липня російські окупанти знову атакували Україну. Цього разу росіяни застосували 20 ударних безпілотників “Shahed”, дві крилаті ракети “Калібр” та одну балістичну – “Іскандер-М”. Ракети запустили з Чорного моря і Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах.

В результаті роботи ППО усі 20 ударних дронів було знищено. Переважну більшість збили у небі над Київщиною.

Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр".

Як повідомив голова Миколаївської області Віталій Кім, одну ракету "Калібр" та чотири "шахеди" було збито на Миколаївщині. Уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та біля десяти приватних будинків. Постраждалих немає.

Стосовно наслідків пуску ракети "Іскандер-М" інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 липня, ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків дронів зафіксовано у 5 районах столиці. Одна людина загинула, двох потерпілих з осколковими пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу.

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі

Також в ніч на 11 липня ворог атакував Київ безпілотниками “Shahed”. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Росії.