Нічна атака. Окупанти випустили по Україні крилаті ракети й безпілотники

Російські окупанти в ніч на середу, 14 червня, атакували територію України крилатими ракетами та іранськими безпілотниками типу Shahed. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Як зазначили у відомстві, інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Оновлено. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі з акваторії Чорного моря ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одещини. Три ракети вдалося збити, одна влучила в цивільний об’єкт.

Зі східного узбережжя Азовського моря окупанти атакували десятьма іранськими ударними дронами Shahed-136/131 на південно-східному напрямку. Українські військові збили дев’ять апаратів.

Водночас із Ростовської області росіяни завдали по Донеччині удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Наслідки атаки уточнюються.

Загалом уночі було знищено 12 ворожих повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять дронів Shahed-136/131.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та чотири безпілотники Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Українські військові знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Крім того, росіяни завдали 39 авіаційних ударів та здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників та населених пунктах.

"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", – додали в Генштабі.