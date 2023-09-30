Нічна атака. Окупанти запустили по Україні близько 40 "шахедів"

Війська РФ у ніч на суботу, 30 вересня, атакували Україну близько 40 ударними безпілотниками Shahed-131/136. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що запуски здійснювалися з південного напрямку (мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Українські військові знищили 30 ворожих безпілотників.

Як поінформували в Силах оборони півдня, 20 дронів було знищено на Вінниччині, шість – на Одещині, чотири – на Миколаївщині.

Тривога 30 вересня 2023: наслідки нічної атаки

За даними Сил оборони півдня, росіяни влучили в об'єкт інфраструктури Калинівської громади на Вінниччині, внаслідок чого спалахнула потужна пожежа.

Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Однак у звʼязку з локалізацією пожежі потреби в евакуації немає.

"Укрзалізниця" повідомляла, що у звʼязку з нічними обстрілами затрималися низка поїздів. Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі рейси прямують власним маршрутом.

Своєю чергою Румунія перевіряє можливе порушення її повітряного простору під час нічної атаки РФ на Україну, пише Digi24. Армійська радіолокаційна система спостереження країни вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір, сигнал було виявлено на шляху до міста Галац.

В п'ятницю, до опівночі, жителі повітів Галац і Тульча отримали повідомлення із закликом прослідувати в укриття. О 01:41 було оголошено про припинення заходів тривоги.

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