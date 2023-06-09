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Нічна атака по Україні. Генштаб ЗСУ уточнив результати збиття ракет і безпілотників
Сили та засоби протиповітряної оборони в ніч на 9 червня збили чотири крилаті ракети, чотири ударні дрони та чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
У період із 00:00 ночі до 04:20 ранку російські окупанти вдарили по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури України.
За уточненою інформацією, було збито:
- чотири з семи крилатих ракет Х-101/Х-555;
- чотири з десяти ударних БпЛА (Shahed, "Ланцет");
- чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10", Supercam).
Нагадаємо, вранці Повітряні сили ЗСУ повідомляли про збиття чотирьох із шести крилатих ракет, 10 ударних дронів та чотирьох БпЛА оперативно-тактичного рівня. Зазначалося, що пуски дронів здійснювалися з південного напрямку, а крилатих ракет – з району Каспійського моря, з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.Підписуйтесь на наш Telegram канал