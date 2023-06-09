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Нічна атака по Україні. Генштаб ЗСУ уточнив результати збиття ракет і безпілотників

Ракета
Ракета. Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Сили та засоби протиповітряної оборони в ніч на 9 червня збили чотири крилаті ракети, чотири ударні дрони та чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

У період із 00:00 ночі до 04:20 ранку російські окупанти вдарили по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури України.

За уточненою інформацією, було збито:

  • чотири з семи крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • чотири з десяти ударних БпЛА (Shahed, "Ланцет");
  • чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10", Supercam).

Нагадаємо, вранці Повітряні сили ЗСУ повідомляли про збиття чотирьох із шести крилатих ракет, 10 ударних дронів та чотирьох БпЛА оперативно-тактичного рівня. Зазначалося, що пуски дронів здійснювалися з південного напрямку, а крилатих ракет – з району Каспійського моря, з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Автор:
Артем Ющенко