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Атака по Україні. Вночі було знищено 11 російських ракет й один Shahed
Українська протиповітряна оборона знищила декілька ракет й один безпілотник, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 13 червня. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За попередньою інформацією, війська РФ застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, із яких 10 було знищено.
Також росіяни завдали авіаційного удару чотирма безпілотниками Shahed. Українські захисники знищили один із них.
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Як повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації, окупанти здійснили повітряну атаку й на столицю. Попередньо, росіяни застосували крилаті ракети Х-101/555, які випустили стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.
Сили та засоби протиповітряної оборони виявили й успішно знищили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва. Інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила.
Оновлено. В Повітряних силах ЗСУ поінформували, що під час нічної російської атаки по Україні було знищено 11 крилатих ракет та ударний дрон. Ворог завдав удару зі стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома дронами з південного напрямку.
Загалом окупанти випустили 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох безпілотників Shahed-136/131.