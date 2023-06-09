Нічна атака по Україні. Сили ППО збили 4 з 6 крилатих ракети та більшість дронів

Російські окупанти у ніч на 9 червня завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Більшість з них збили сили ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Пуски дронів здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Як зазначається, протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

"Знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", Supercam", - йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 20:00 8 червня ворог завдав ударів з Чорного моря двома ракетами "Калібр" по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Авіацією Повітряних сил ЗСУ за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ.

Нагадаємо, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець ввечері 8 червня повідомляв, що російські окупанти завдали ракетного удару по Уманщині, внаслідок чого постраждали восьмеро людей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.