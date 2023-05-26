Нічна атака по Україні. У Повітряних силах відзвітували про збиті російські ракети й безпілотники

Окупаційна армія РФ в ніч на 26 травня запустила по Україні ракети різних типів та ударні безпілотники. Ворог змістив напрямок удару на схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що чергова нічна атака розпочалася о 22:00 25 травня і тривала до 5:00 26 травня.

Загалом було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрона. Ідеться про:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

сім зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району тимчасово окупованого Токмака Запорізької області;

31 ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

В зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь" було знищено:

10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

23 ударні дрони Shahed-136/131;

два безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

Внаслідок ворожої атаки відмічено влучання ударних безпілотників та кількох ракет С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині через нічну атаку постраждала людина. Серед іншого окупанти пошкодили два будинки, заправку та транспортне підприємство.

На Харківщині обстрілів зазнали цивільне підприємство, будівля закладу освіти та гараж із сільгосптехнікою.

Росіяни здійснили напад із повітря й на Київ. Українські військові ліквідували ворожі повітряні цілі, але уламки пошкодили, зокрема, дахи торговельно-розважального центру та приватного будинку.