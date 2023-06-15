Нічна атака: ППО збила 22 повітряні цілі з 25 випущених

В ніч на 15 червня російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Також агресор застосував ударні дрони Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс ворог здійснив чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

"Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Також іранські "шахеди" противник запускав з північного та південного напрямків.

Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, російські війська цієї ночі атакували Одещину 13 дронами "шахед", усі ворожі безпілотники знищила ППО.

Зауважимо, російські окупанти 14 червня атакували територію України крилатими ракетами та іранськими безпілотниками типу Shahed. ППО знищила 12 ворожих повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять дронів Shahed-136/131.

14 червня окупанти завдали удару по Одесі ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Одна ракета влучила у склад торговельної мережі, троє співробітників загинули.