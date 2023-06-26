Нічна атака РФ на Україну: ППО збила 13 повітряних цілей

Уночі 26 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Силами ППО було знищено 13 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснив пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БпЛА типу "шахед"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні).

Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Нагадаємо, уночі 23 червня 2023 року армія країни-агресора РФ завдала удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.