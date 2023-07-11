Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 26 дронів-камікадзе

Окупаційні війська РФ в ніч на 11 липня атакували Україну з південно-східного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Всього ворог запустив 28 дронів-камікадзе.

"В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні сили знищили ворожий вертоліт, три ударних БпЛА типу "Ланцет" та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.

Нагадаємо, у Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що у ніч на 11 липня ворог вдруге за місяць атакував Київ дронами. Усі повітряні цілі, які летіли на столицю, були знищені протиповітряною обороною.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що уламки дронів були виявлені в одному із населених пунктів Київської області. У приватному будинку пошкодило вікна. Також уламки потрапили у господарські споруди.