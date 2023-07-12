Нічна атака РФ: повітряні сили збили 11 дронів-камікадзе

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку безпілотниками іранського виробництва “Shahed-136/131”. Ймовірно, ударні безпілотники були запущені Курська.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Загалам окупанти випустили 15 дронів-камікадзе. Згідно з повідомленням, 11 дронів було знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".

"До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Також, за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога

Нагадаємо, вночі 12 липня, російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці.