Нічна атака РФ: ППО збила 6 ворожих дронів

Окупаційні війська РФ в ніч на 28 червня атакували Україну з південно-східного напрямку безпілотниками Shahed-136/131.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі 28 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі над областю Сили оборони збили два ворожі дрони. Крім того, ворог вночі вдарив по Новопавлівський громаді, внаслідок чого там пошкоджено аграрне підприємство.

Нагадаємо, уночі 26 червня 2023 року російські окупанти також атакували Україну переважно з південного напрямку. Силами ППО було знищено 13 повітряних цілей ворога.