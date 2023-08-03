Нічна атака РФ: сили ППО збили близько 15 дронів на підльоті до Києва

Окупаційні війська РФ в ніч на 3 серпня знову намагалися атакувати Київ безпілотниками. Сили ППО знищили на підльоті до столиці майже півтора десятка повітряних цілей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адмінстрації Сергій Попко.

За його словами, ця атака ударними БПЛА по Києву стала восьмою поспіль, і, як і вчора вночі, 2 серпня, - була масованою.

"За інформацією на цю хвилину - в столиці обійшлося без жертв та руйнувань", - зазначив він.

Попко додав, що остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 годин і стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення.

Атаки дронів на столицю

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня країна-агресор Росія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були знищені, проте зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

До цього РФ атакувала Київ дронами в ніч на 25 липня, тоді українські захисники силами та засобами ППО також своєчасно виявили та знищили на підльоті до міста всі ворожі цілі.

Водночас внаслідок обстрілу 13 липня падіння уламків дронів було зафіксовано у 5 районах столиці. Тоді двох потерпілих з осколковими пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу.

Окупанти також намагалися завдати ударів по Києву також 12, 11 та 2 липня.

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