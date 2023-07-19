Нічна атака РФ: сили ППО знищили 13 з 16 крилатих ракет "Калібр" та більшість дронів

Російські окупанти вночі 19 липня атакували Україну з південного напрямку. Сили ППО знищили 37 повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Сили ППО знищили 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Фото: Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація повідомляла, що війська РФ вночі намагалися атакувати Київ безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі ще на підступах до столиці.

Також російська армія в ніч на 19 липня атакувала дронами Shahed Херсон, внаслідок чого пошкоджено будинок культури та двоповерховий будинок.

Крім того, росіяни під ранок вдарили дронами-камікадзе по Житомирській області, внаслідок чого пошкоджено інфраструктурний об'єкт.