Нічна атака РФ: у небі над Україною знищили 23 ворожих дрони

Окупаційні війська РФ у ніч на 2 серпня атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Сили та засоби ППО знищили 23 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Пуски безпілотників здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

Як зазначається, більшість безпілотників знищили на Київщині та Одещині. Проте, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

Фото: Повітряні сили

Зеленський відреагував на нічні атаки ворога

Президент Володимир Зеленський заявив, що світ має реагувати на атаки ворога, адже коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують елеватори – це "загроза всім на всіх континентах".

"Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Росію можна й треба зупинити.

Наслідки падіння уламків дронів

У Києві сили ППО знищили усі повітряні цілі, проте зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах.

Також окупанти вночі атакували південь Одеської області, внаслідок чого на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

У Київскій області через падіння уламків в одному з населених пунктів сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Також ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину.