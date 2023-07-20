Нічна атака РФ: у небі над Україною знищили 5 з 19 крилатих ракет та більшість дронів

Війська РФ вночі 20 липня знову атакували південні регіони України. Загалом ворог випустив 38 боєприпасів. Сили ППО знищили 18 повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Під ударом російських ракет опинилися порти, причали, житлові будинки і торгові мережі

Загалом противник випустив 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:

7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Сили ППО знищили 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

13 ударних дронів Shahed-136/131.

Як зазначається, за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Нагадаємо, вночі 19 липня окупанти також масовано атакували Україну з південного напрямку. Сили ППО знищили 37 повітряних цілей, зокрема 13 крилатих ракет "Калібр" та23 дрони.