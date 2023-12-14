Нічна атака РФ: зруйновані будинки та 11 поранених в Одесі, загиблий у Херсоні

У ніч на 14 грудня російські окупанти в черговий раз атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА та 6 ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зенітникам вдалося збити 41 дрон, переважну більшість – в Одеській області.

Найбільше від нічної атаки постраждала Одеська область. Внаслідок атаки постраждало 11 осіб, з них 3 дитини, 5 людей було госпіталізовано, повідомили у ДСНС.

Внаслідок обстрілів сталися пожежі, 11 будівель та гуртожиток зазнали пошкоджень. Рятувальники встановили мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

"Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення", - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Херсонській області вночі окупанти завдали ракетного удару по Херсонському району, загинула 1 людина. Було зруйновано будівлю амбулаторії, приватний будинок, гараж, повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Пізніше російські військові двічі атакували Херсон. Рятувальники загасили пожежі у багатоквартирному будинку та бізнес-центрі.

Очільник області Олександр Прокудін додав, що за минулу добу противник обстріляв регіон 114 разів, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

У Миколаївській області ворог кілька разів обстріляв Очаків та акваторії Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються, повідомляє очільник області Віталій Кім.

Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах Яселка та Дмитрівка Куцурубської громади. У Баштанському районі відбувся ракетний обстріл околиці міста Снігурівка: ракета С-300 влучила по відкритій території поза межами населеного пункту.

У Запорізькій області окупанти обстріляли 23 населені пункти та загалом завдали 151 удару. 108 артударів прийшлися по території Нововндріївки, Преображенки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Гуляйполя, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню, повідомили в ОВА.

Росіяни зруйнували 9 житлових будинків.

У Харківській області артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 16 населених пунктів: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району, Бударки Чугуївського району, Ветеринарне Харківського району та ін., повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В результаті обстрілу Куп‘янська пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди.

В Донецькій області 13 грудня росіяни поранили 1 жителя в Авдіївці. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 людини, яка була поранена раніше в Торецьку, інформують в ОВА. https://t.me/DonetskaODA/10697