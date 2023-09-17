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Нічна атака. Росіяни випустили по Україні 10 ракет і 6 безпілотників
Російські окупанти в ніч на 17 вересня атакували Україну десятьма ракетами й шістьма уданими безпілотниками. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог випустив ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 із 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса. А безпілотники типу Shahed-136/131 атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). Основним напрямком удару став південь Одещини.
До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.
У результаті українські сили та засоби знищили 12 повітряних цілей: шість ракет і шість безпілотників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Російські ракети влучили по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, там працює ДСНС.
Оновлено. Як поінформувала пресслужба Сил оборон півдня, внаслідок російської атаки пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі на Одещині. Люди не постраждали.