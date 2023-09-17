Нічна атака. Росіяни випустили по Україні 10 ракет і 6 безпілотників

Російські окупанти в ніч на 17 вересня атакували Україну десятьма ракетами й шістьма уданими безпілотниками. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог випустив ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 із 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса. А безпілотники типу Shahed-136/131 атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). Основним напрямком удару став південь Одещини.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

У результаті українські сили та засоби знищили 12 повітряних цілей: шість ракет і шість безпілотників.

Російські ракети влучили по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, там працює ДСНС.

Оновлено. Як поінформувала пресслужба Сил оборон півдня, внаслідок російської атаки пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі на Одещині. Люди не постраждали.