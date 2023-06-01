Нічна ракетна атака на Київ: троє загиблих і руйнування (ФОТО)

Уночі 1 червня армія країни-агресора РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці. Загинули три людини, серед них – одна дитина.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Там зазначають, що ракети на Київ полетіли не з літаків, а агресор використав для атаки оперативно-тактичні ракетні комплекси наземного базування. Попередньо, ворог застосував крилаті та балістичні ракети.

За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони.

Інформація щодо потерпілих та руйнувань в столиці

Від падіння уламків є жертви та руйнування. Так у Деснянському районі столиці рештки впали на дитячу поліклініку, та на прилеглий багатоповерховий будинок, внаслідок чого 3 людини загинуло. Найстрашніше, що серед загиблих – одна дитина. Також 10 людей травмовано, серед них - одна дитина.

Крім того, уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері. Також внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна. Уламками пошкоджений і дільничний пункт поліції.

В Дніпровському районі в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Також уламки упали на адміністративну будівлю. Зафіксовано займання припаркованих авто та падіння уламків на проїжджу частину. Крім того, 3 людей постраждали, 2 з них госпіталізовано.

У Дарницькому районі інформація щодо постраждалих на даний час відсутня, але в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Нагадаємо, зо травня над Києвом знищили понад 20 дронів. Уламки збитих ворожих цілей спричинили пожежу в багатоповерхівці внаслідок чого загинула людина