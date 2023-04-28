Нічна ракетна атака. На Київщині уламки пошкодили багатоповерхівку, постраждала дитина

На Київщині внаслідок падіння уламків російської ракети в ніч на 28 квітня є влучання в багатоповерховий будинок у місті Українка. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Внаслідок цього постраждала дитина – дівчинку доставили в столичну лікарню "Охматдит".

Пошкодження отримали квартири на пʼятому та шостому поверхах. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30.

Як зазначив Кравченко, під час російської атаки сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі в регіоні.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про двох травмованих в місті Українка.

Нагадаємо, вночі 28 квітня російські окупанти завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, постраждали жителі Умані Черкаської області – там ракета влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Також ворог завдав удару по Дніпру – там загинули дві людини.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Українські військові знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555. Крім того, було ліквідовано два безпілотники оперативно-тактичного рівня.