Нічна ракетна атака на Україну: загарбники змінили тактику

Вночі 16 лютого армія країни-агресора РФ здійснила чергову ракетну атаку на територію України. Є влучання на Півночі, Заході, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

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Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Чергова ракетна атака росіян. Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях", - зазначив Єрмак.

За його словами, росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі.

"Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - підкреслив Єрмак.

Як заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, вночі сили ППО знищили 6 ворожих ракет типу "Калібр" над Миколаївщиною та 2 над Херсонщиною.

Усі 8 ракет випустив російський корабель з акваторії Чорного моря.

За словами Гуменюк, РФ вдалася до міксованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації та дронів.

Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Сили Повітряних Сил ЗС України знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Зазначимо, вночі 16 лютого під час повітряної тривоги, яку оголосили по всій Україні, у Львівській області було влучання в об’єкт критичної інфраструктури.