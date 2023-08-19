Нічна тривога. Окупанти випустили по Україні 17 "Шахедів"

Російські окупанти в ніч на 19 серпня атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками Shahed-136/131. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог запускав дрони з району Курська.

У північних, центральних та західних областях України працювала протиповітряна оборона. Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 15 ворожих безпілотників.

Протягом минулої доби, 18 серпня, протиповітряній обороні вдалося знищити шість російських безпілотників оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний дрон типу "Ланцет".

Обстріли сьогодні: 19 серпня 2023

Про вибухи 19 серпня о 03:41 повідомляли в Хмельницькій ОВА.

Вранці перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін поінформував, що під час повітряної тривоги в кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею було пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Двох жінок поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Своєю чергою очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що в регіоні ворог атакував дронами-камікадзе один із об'єктів інфраструктури.

Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Джерело фото: ua.depositphotos.com