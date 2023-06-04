Нічна тривога в Україні. Повітряні сили збили більшість ракет і дронів, які запустили окупанти

Російські окупанти в ніч на неділю, 4 червня, запустили по Україні п’ять ударних безпілотників Shahed-136/131 та шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що війська РФ продовжують атаки по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні вночі з 01:00 по 04:00 ворог застосував пʼять безпілотників, запустивши їх із Брянської області, та шість ракет, які було випущено з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Повітряні сили ЗСУ змогли знищити чотири крилаті ракети та три ударні дрони.