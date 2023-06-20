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Нічна тривога в Україні. Росіяни застосували три десятки "Шахедів" і кілька ракет
Російські окупанти в ніч на 20 червня завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.
За попередніми даними, ворог запустив безпілотники Shahed. Крім того, окупанти обстріляли Запоріжжя та його околиці сімома ракетами С-300.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, росіяни застосували безпілотники й по столиці. Це друга атака дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.
"За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години", – зазначили в КМВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сили й засоби української ППО виявили і знищили в повітряному просторі навколо Києва приблизно два десятка ворожих цілей.
Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило.
Своєю чергою очільник Львівської ОВА Максим Козицький поінформував, що, попередньо, у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.
Оновлено. Пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що вночі ворог завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах України.
Пуски здійснювались північного та південного напрямків – з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.
Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів, 32 із яких знищила протиповітряна оборона. ППО працювала в більшості областей України, однак основним напрямоком російської атаки дронами була Київщина, де знищено понад два десятки "Шахедів".
Також війська РФ завдали удару по Запоріжжю ракетами "Іскандер-М"/С-300.
Джерело фото: ua.depositphotos.com