Нічна тривога в Україні. Росіяни застосували три десятки "Шахедів" і кілька ракет

Російські окупанти в ніч на 20 червня завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

За попередніми даними, ворог запустив безпілотники Shahed. Крім того, окупанти обстріляли Запоріжжя та його околиці сімома ракетами С-300.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, росіяни застосували безпілотники й по столиці. Це друга атака дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

"За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години", – зазначили в КМВА.

Сили й засоби української ППО виявили і знищили в повітряному просторі навколо Києва приблизно два десятка ворожих цілей.

Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило.

Своєю чергою очільник Львівської ОВА Максим Козицький поінформував, що, попередньо, у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.

Оновлено. Пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що вночі ворог завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Пуски здійснювались північного та південного напрямків – з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів, 32 із яких знищила протиповітряна оборона. ППО працювала в більшості областей України, однак основним напрямоком російської атаки дронами була Київщина, де знищено понад два десятки "Шахедів".

Також війська РФ завдали удару по Запоріжжю ракетами "Іскандер-М"/С-300.

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