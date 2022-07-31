Нічний масований обстріл Миколаєва став найсильнішим за весь час війни

Проти ночі 31 липня росіяни вчергове масовано обстріляли Миколаїв. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку.

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Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв масовано обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів", - зазначив він.

Сєнкевич назвав нічний масований обстріл по Миколаєву найсильнішим за весь час війни. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку.

Він зазначив, що зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки.

Крім того, за словами мера, на місцях прильотів виникли пожежі. Там зараз працюють рятувальники.

Сєнкевич підкреслив, що наразі збирають докладну інформацію про постраждалих та руйнування.

"Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення. Внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди. Детальна інформація уточнюється", - повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначимо, у ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти обстріляли спальний район Миколаєва. Попередньо відомо, що одна людина загинула.