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Нікопольщина зазнала дев‘яти ворожих атак за ніч: в ОВА показали наслідки (ФОТО)

Нікопольщина зазнала дев‘яти ворожих атак за ніч: в ОВА показали наслідки (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ протягом ночі дев'ять разів била з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області. Гатили по житловим районам. Люди не постраждали. 

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дев'ять разів за ніч агресор бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Смертоносні снаряди вгатили по Нікополю та Марганцю", - зазначив Лисак.

За його словами, минулося без постраждалих, але є значні руйнування.

У Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин.

Крім того, у місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та лінія електропередач.

Фото 2 — Нікопольщина зазнала дев‘яти ворожих атак за ніч: в ОВА показали наслідки (ФОТО)
Фото 3 — Нікопольщина зазнала дев‘яти ворожих атак за ніч: в ОВА показали наслідки (ФОТО)
Фото 4 — Нікопольщина зазнала дев‘яти ворожих атак за ніч: в ОВА показали наслідки (ФОТО)
Фото 5 — Нікопольщина зазнала дев‘яти ворожих атак за ніч: в ОВА показали наслідки (ФОТО)
Фото 6 — Нікопольщина зазнала дев‘яти ворожих атак за ніч: в ОВА показали наслідки (ФОТО)
Фото 7 — Нікопольщина зазнала дев‘яти ворожих атак за ніч: в ОВА показали наслідки (ФОТО)
Фото 8 — Нікопольщина зазнала дев‘яти ворожих атак за ніч: в ОВА показали наслідки (ФОТО)

В Марганці внаслідок обстрілу зайнялася машина, пожежу ліквідовано. Пошкоджень зазнали 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, авто, газогін і лінія електропередач.

Нагадаємо, минулої ночі у Нікополі через ворожі обстріли були пошкоджені 8 приватних будинків, 5 господарських споруд, 2 магазини та кафе.

Автор:
Світлана Манько