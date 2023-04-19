"НЛО" над Києвом: в КМВА пояснили причину

Близько 22:00 над Києвом спостерігався яскравий спалах. В міській військовій адміністрації пояснили, що це було.

Про це йдеться в повідомленні КМВА.

"Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

З його слів, повітряну тривогу було оголошено, аби уникнути жертв від падінь на землю уламків. ППО не працювала.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot прибули в Україну та стануть на захист українського неба.