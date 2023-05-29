Нова ракетна атака на Київ. Уламки впали в трьох районах столиці, є поранений (ФОТО)

Російські окупанти в першій половині дня 29 травня здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Зокрема, в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Їх гасять рятувальники.

Пожежники в Оболонському районі. Фото: Київська міська військова адміністрація / Telegram

Уламки впали і в Подільському районі столиці, повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Через це сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі – пожежу локалізували.

Як уточнив Кличко, в Подільському районі медики госпіталізували одного пораненого.

Оновлено. Начальник КМВА Сергій Попко поінформував, що, за попередніми даними, росіяни застосували озброєння балістичного типу. Сили і засоби української протиповітряної оборони успішно збили всі повітряні цілі, влучань по об’єктах Києва не допущено.

Три випадки падіння уламків зафіксовали в Оболонському районі, ще по одному – в Деснянському та Дніпровському районах. Обійшлося без критичних руйнувань.

Нагадаємо, що вночі ворог здійснив масовану атаку по Україні. Окупанти випустили до 40 крилатих ракет та близько 35 ударних дронів.

Зокрема, в Києві в Подільському районі уламки пробили дах житлового будинку, виникла пожежа. Також падіння уламків зафіксували в Святошинському районі.