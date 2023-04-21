Нова тактика росіян: Гуменюк розповіла про нічну атаку

Росіяни намагаються знайти нову тактику ведення бою в повітряному просторі та виявити українські системи ППО. Саме для цього вони використовують дронів-камікадзе.

За допомогою дронів окупанти не просто полюють на об’єкти критичної інфраструктури, а ще й вишукують системи ППО, оскільки це значно дешевше, ніж запускати ракети, розповіла під час телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

"Ми акцентували, що вони будуть вишукувати нову тактику і, вочевидь, вони полювали не просто на об'єкти критичної і стратегічної інфраструктури, вони вишукують сили і засоби ППО, тому що більш дешевшим способом, ніж ракети, вони зараз атакують, оскільки вони економлять ракети", — зазначила Гуменюк.

Вона зазначила, що якшо минулі рази росіяни атакувати з напрямку Азовського моря, то зараз вони намагаються атакувати з різних регіонів: північного, північно-західного, північно-східного.

За словами Гуменюк, зменшення кільксті "Шахедів", які використовуються росіянами для одної атаки та їх хвилеподібні запуски - це зміна тактики. Таким чином окупанти намагаються розсередити зусилля ППО.

Нагадаємо, вночі 21 квітня для чергової атаки по території України російські окупанти застосували близько 10 БпЛА типу “Шахед”. 8 із них українські захисники знищили на околицях Києва.