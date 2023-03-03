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Нові обстріли на Херсонщині: вбито тракториста, прямим влучанням тяжко поранено волонтерів
Поблизу села Томарине Бериславського району Херсонської області внаслідок обстрілу російськими військовими вранці 3 березня загинув тракторист, що віз овочі. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації та обласній прокуратурі.
"33-річного постраждалого доставили до найближчого медзакладу військові. Однак лікарі не змогли нічого зробити, лише констатували смерть. Поранення, отримані через російський обстріл, виявилися надто тяжкими", - кажуть в ОВА.
Крім того, як зазначають в прокуратурі, відомо ще про чотирьох цивільних, травмованих внаслідок обстрілів населених пунктів Бериславського району. Розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (за частинами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу).
В ОВА ж повідомляють, що ворог знову атакував селище Козацьке Каховського району (один з двох його правобережних, тобто деокупованих населених пунктів). Вказано, що там двоє осіб дістали поранення, медики надають їм необхідну допомогу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, обласна влада повідомила, що в Херсоні у п'ятницю уламок ворожого снаряду травмував 48-річну працівницю одного з підприємств. Вон була на робочому місці, коли почався артобстріл. Почувши вибухи, жінка хотіла вибігти з будівлі, щоб спуститися у підвал, але не встигла - дістала поранення ноги. Постраждалу шпиталізували.
В свою чергу, Головне управління поліції в Херсонській областні провідомило про ворожий обстріл автомобілів з поліцейськими та волонтерами із Кривого Рогу, які їхали в село Зміївка Бериславського району евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу.
Зазначено, що службовий автомобіль слідчо-оперативної група поліції був зрешечений осколками та отримав механічні пошкодження, а від автівки волонтерів внаслідок прямого влучання "залишилася лише купа металу".
Травмувалися троє цивільних та двоє поліцейських. Першими пораненим допомогли військовослужбовці ЗСУ. Волонтерів з тяжкими пораненнями бійці доставили в лікарню. Поліцейські ж самостійно дісталися медзакладу, де у них діагностували контузії та забої головного мозку. За цим фактом поліцією Херсонщини розпочато провадження за статтею 438 ККУ.