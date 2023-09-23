АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Події
Дата публікації

Нові вибухи у Севастополі: над містом підіймається хмара диму (ФОТО)

Чергова "бавовна" у Криму. Фото: телеграм-канал "Кримський вітер"
Чергова "бавовна" у Криму. Фото: телеграм-канал "Кримський вітер"

У суботу, 23 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміли вибухи. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО. Місцеві повідомляють, що над містом підіймається хмара диму від “прильоту”.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". 

Зазначається, що хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також північної сторони Севастополя. Саме там розташована нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

Фото 2 — Нові вибухи у Севастополі: над містом підіймається хмара диму (ФОТО)

Точне місце прильоту поки що невідоме.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив вибухи у місті, заявивши, що працює ППО.

За його даними, уламки ракети впали біля причалу в районі Сухарної балки.

Фото 3 — Нові вибухи у Севастополі: над містом підіймається хмара диму (ФОТО)

Окупаційні ЗМІ тим часом пишуть, нібито над Севастополем "збили ракету Нептун або Гарпун, запущену з Одещини". Також вони заявляють, що, окрім ракет, атакують ще й БПЛА

Крім того, в одному з кримських пабліків скинули світлини, де видно, як горить корабель, але майже відразу видалили.

Телеграм-канали також повідомляють, що після вибухів у Севастополі закрили рейд через бухту.

Як пише пропагандистське РИА Новости, так звана влада Севастополя попередила про ракетну небезпеку в регіоні.

"Бавовна" в Криму

22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі у Криму ЗСУ нанесли ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.

В среду, 20 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы у военных аэродромов "Бельбек" и "Кача". Тогда ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

Утром 14 сентября в соцсетях появилась информация о взрывах в районе Евпатории на западном берегу оккупированного Крыма. СМИ писали, что массированная атака с воздуха подверглась средствам российской противовоздушной обороны.

В свою очередь Минобороны страны-агрессорки отмечало попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов" морскими дронами. Источники "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны Украины впоследствии   подтвердили   атаку на судно.

А в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ   сообщали   о поражении двух патрульных кораблей утром того дня.

Вечером Минобороны РФ заявило, что Украина предприняла попытку атаковать   ракетный корабль "Самум"   морским "безекипажным катером". При этом в стране-агрессоре утверждали, что аппарат был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Также ранним утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России.

За   По данным британской разведки, этот удар надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту нанесен существенный ущерб.

Автор:
Світлана Манько