Нові вибухи у Севастополі: над містом підіймається хмара диму (ФОТО)

У суботу, 23 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміли вибухи. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО. Місцеві повідомляють, що над містом підіймається хмара диму від “прильоту”.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також північної сторони Севастополя. Саме там розташована нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

Точне місце прильоту поки що невідоме.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив вибухи у місті, заявивши, що працює ППО.

За його даними, уламки ракети впали біля причалу в районі Сухарної балки.

Окупаційні ЗМІ тим часом пишуть, нібито над Севастополем "збили ракету Нептун або Гарпун, запущену з Одещини". Також вони заявляють, що, окрім ракет, атакують ще й БПЛА

Крім того, в одному з кримських пабліків скинули світлини, де видно, як горить корабель, але майже відразу видалили.

Телеграм-канали також повідомляють, що після вибухів у Севастополі закрили рейд через бухту.

Як пише пропагандистське РИА Новости, так звана влада Севастополя попередила про ракетну небезпеку в регіоні.

"Бавовна" в Криму

22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі у Криму ЗСУ нанесли ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.

В среду, 20 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы у военных аэродромов "Бельбек" и "Кача". Тогда ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

Утром 14 сентября в соцсетях появилась информация о взрывах в районе Евпатории на западном берегу оккупированного Крыма. СМИ писали, что массированная атака с воздуха подверглась средствам российской противовоздушной обороны.

В свою очередь Минобороны страны-агрессорки отмечало попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов" морскими дронами. Источники "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны Украины впоследствии подтвердили атаку на судно.

А в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщали о поражении двух патрульных кораблей утром того дня.

Вечером Минобороны РФ заявило, что Украина предприняла попытку атаковать ракетный корабль "Самум" морским "безекипажным катером". При этом в стране-агрессоре утверждали, что аппарат был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Также ранним утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России.

За По данным британской разведки, этот удар надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту нанесен существенный ущерб.