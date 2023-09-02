Новий обстріл Середини-Буди на Сумщині: поранено двох енергетиків (ФОТО)

Дві людини були поранені 2 вересня внаслідок чергового мінометного обстрілу прикордонного міста Середина-Буда з території Росії. Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, він стався близько 10:30.

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"Рашисти поцілили в службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго". 56-річний та 31-річний працівники отримали поранення. Окрім того, унаслідок атаки ворога пошкоджено лінію електропередачі, дві установи та місцеве підприємство", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що напередодні внаслідок денного обстрілу Середини-Буди було поранено чотири людини та пошкоджено майже три десятки приватних та багатоквартирних будинків.

Як зазначили в суботу в Головному управлінні поліції в Сумській області, через велику кількість пошкоджень в населеному пункті поліцейських місцевого відділення для їх фіксації вже не достатньо, тому до роботи долучаються групи слідчих, які спеціалізуються саме на розслідуванні злочинів, учинених в умовах війни.

Ті проводять необхідні першочергові слідчі дії, проводять огляди місць подій, збирають речові докази, зокрема уламки та залишки боєприпасів, опитують людей, збирають їхні свідчення, фото та відеозаписи.

Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: ГУНП в Сумській області Фото: ГУНП в Сумській області Фото: ГУНП в Сумській області Фото: ГУНП в Сумській області Фото: ГУНП в Сумській області Фото: ГУНП в Сумській області Фото: ГУНП в Сумській області Фото: ГУНП в Сумській області Фото: ГУНП в Сумській області Фото: ГУНП в Сумській області

Судячи з опублікованих, зокрема поліцією, фото, вщент згорілий внаслідок суботнього обстрілу фургон стояв на площі перед місцевим будинком культури. Зазначимо, що Середина-Буда оточена російським кордоном впритул до житлової забудови: від центру міста до кордону лиш трохи більше 1 км.

Нагадаємо, що вдень 22 серпня росіяни також обстріляли Середину-Буду, і тоді теж було зафіксовано четверо поранених. Уламками було посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.