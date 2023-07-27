Новий ракетний удар по Одещині. Росіяни вночі атакували портову інфраструктуру, є жертва

Російські окупанти в ніч на 27 липня завдали чергового ракетного удару по Одеській області. Ціллю країни-агресорки стала портова інфраструктура. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що ворог запустив ракети "Калібр" із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження.

Війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів, знищили будівлю охорони та дві автівки.

Як уточнила пресслужба Оперативного командування "Південь", ракети "Калібр" було випущено на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

Оновлено. Повітряні сили ЗСУ поінформували, що було зафіксовано два пуски "Калібрів" – уразити снаряди не вдалося.

Також уночі росіяни запускали вісім безпілотників Shahed-136/131 із напрямку Приморсько-Ахтарськ. Усі їх було знищено в межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Російські атаки на порти: хронологія обстрілів

Останніми днями російські окупанти активізували обстріли Одеси й області на тлі виходу РФ із зернової угоди.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по регіону, пошкодивши будинки, зерновий і олійний термінали, промисловий об'єкт та туристичні бази. Зокрема, ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.