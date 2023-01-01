Новорічні обстріли: В Херсоні постраждала дитячя лікарня, у Нікополі пошкоджено до 20 будівель (ФОТО)

Внаслідок чергового російського обстрілу Херсона в ніч на 1 січня одна людина загинула та ще одну було поранено. Про це повідомив у Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько семи прильотів, вибито понад 700 вікон. Інформація уточнюється", - написав він, виклавши також відповідні фото.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич також жодав, що під час обстрілу у вкрай важкому стані в реанімаційному відділенні перебував 13-річний хлопчик на ім'я Ярослав, який напередодні був поранений внаслідок обстрілу в селищі Наддніпрянське. В його палаті вибило вікна. Хлопчика наразі евакуювали до Миколаєва, де за його життя продовжують боротися лікарі.

В свою чергу, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що о 23:34 та з 4:10 ворог завдавав ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади.

"Частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі. Наслідки обстрілу уточнюються. Постраждалих немає", - зазначив він.

Крім того, о 4:50 під ворожими обстрілами опинився один з населених пунктів Куцурубської громади: було пошкоджено житловий будинок, однак постраждалих немає.

За даними ОВА, до цього, о 14:00 31 грудня, зазнав ворожого ракетного обстрілу і Миколаїв: було зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12, а також три навчальні заклади. Також сталась пожежа на території гаражного кооперативу - пошкоджено близько 20 гаражів. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей.

У Дніпропетровській області в новорічну ніч росіяни обстріляли Нікополь, куди прилетіли щонайменше 20 снарядів. Як повідомив начальник обладміністрації Валентин Резніченко, один з них спричинив займання у дев’ятиповерхівці. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей - її доправили до лікарні, однак вранці вже виписали.

У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередачі. Також обстріляно Червоногригорівську громаду, однак тамминулося без постраждалих.

У Донецькій області, як повідомив начальник ОВА Павло Кириленко, росіяни у новорічну ніч продовжували стріляти на різних ділянках фронту. Так, на Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар та околиці міста: без жертв.

Також повідомлено, що 31 грудня відбувся обстріл приватного сектора Курахового, а вже після півночі росіяни двічі обстріляли Авдіївку з "Градів": постраждалих також не було.

Внаслідок обстрілу в Торецьку пошкоджено вісім будинків, інформація про постраждалих не надходила і в цьому випадку. Також в суботу снаряд прилетів до селища Олексієво-Дружківка Дружківської громади: снаряд не розірвався, руйнувань та жертв немає.

Нагадаємо також, що окрім артобстрілів, у ніч на неділю російська армія здійснила масову атаку дронами, головним чином по столичному регіону: українська ППО збила 45 ворожих безпілотників.