Обдурили весь російський флот: у розвідці розповіли, як звільняли "Вишки Бойка"

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели спецоперацію, унаслідок якої повернули під контроль України так звані “Вишки Бойка” - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

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Командир групи спецпризначення ГУР МО України на псевдо "Пеін" розкрив деталі повернення під український контроль "Вишок Бойка" в інтерв’ю з журналістами 1+1.

"Спецоперацію готували приблизно місяць-півтора. Ми розуміли, що це може бути мандрівка в один бік, адже не боїться лише дурень і покійник. Ми йшли на надувному човні, бо він більш маневрений, його менше видно повітряним засобам", - розповів Пеін.

За його словами, під час виконання бойового завдання група українських розвідників зіткнулась із російським бойовим літаком, підбивши його з ПЗРК.

"Коли ми почали пришвартовуватися, літак почав відпрацьовувати по нашим бійцям. Трохи пробили човен. Один такий снаряд міг би нас потопити. Постріл був один, було влучання в хвостову частину. Ми побачили своєрідний дим — спочатку білий, потім чорний", - пригадав розвідник.

Він додав, що на бурових платформах спецпризначенці ГУР МО України виявили російські боєприпаси та цінне обладнання для ведення розвідки у західній частині Чорного моря.

"Система "Нева", яку ми захопили, це техніка, яку можна відкрити і подивитися на програмне забезпечення. Там купа корисної інформації, яка може нам дати відповіді на наші питання", - підкреслив командир.

Він наголосив, що повернення під український контроль так званих. "Вишок Бойка" - це болючий удар по впливу держави-агресора у Чорному морі.

"Ми дуже сильно обмежили росіянам дії в акваторії Чорного моря, а саме в акваторії острова Зміїний. Ми відсунули їх до берегів Криму", - зауважив Пеін.

Водночас він зазначив, що ворог може спробувати відбити втрачене, утім українські воїни-спецпризначенці готуються до такого сценарію.

"Вишки Бойка": що про них відомо

Так звані "вишки Бойка" - це бурові газо- й нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Назва закріпилася через прізвище соратника Януковича Юрія Бойка, який очолював Міністерство енергетики 2011 року і через посередників дорожче на 400 млн дол. через підконтрольний відомству "Чорноморнафтогаз" придбав бурову платформу сінгапурського виробництва. За цією корупційною схемою було відкрито кримінальне провадження, були вироки причетних до справи осіб, але самого Бойко це не зачепило.

Самі вишки російські військові захопили 2014-го, а за рік відбуксирували ближче до Криму. А після повномасштабного вторгнення використовували як вертолітні майданчики та розміщували радіолокаційні станції, які покривали практично все море. Їх наші бійці демонтували й забрали.

Битва за "Вишки Бойко"

Між морськими та повітряними силами України та Росії йшли бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою (так звані "вишки Бойка").

У Міністерстві оборони країни-агресора Росії заявили, що 22 серпня східніше Зміїного літак Повітряно-Космічних сил ЗФ РФ знищив швидкохідний військовий катер виробництва США Willard Sea Force із десантною групою ЗСУ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт бойового зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів у Чорному морі, однак знищення одного з таких катерів спростувало.

За інформацією ГУР, літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь.

11 вересня українські військові провели унікальну спецоперацію та відбили у росіян бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі, так звані «Вишки Бойка»