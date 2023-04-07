Обстріл Берислава. Кількість поранених зросла до восьми

Кількість поранених внаслідок російського обстрілу Берислава Херсонської області 7 квітня зросла до восьми. Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Він зазначив, що двоє поранених – це працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу.

За попередніми даними, російські окупанти прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги.

Нагадаємо, вдень 7 квітня стало відомо, що в Бериславі під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги, внаслідок чого двоє фельдшерів отримали поранення. У Херсонській ОВА зазначали, що медики прямували до пораненої жінки, а автомобіль швидкої зачепили уламки снарядів.

Вранці цього ж дня армія РФ обстріляла з важкої артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. У результаті троє людей отримали поранення.