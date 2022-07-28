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Обстріл Дніпропетровської області: під вогонь потрапили дві громади
Російські окупаційні війська вночі 28 липня завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області. Відкривали вогонь по містам та селам з "Ураганів" та ствольної артилерії.
Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зокрема, у Зеленодольській громаді Криворізького району загарбники атакували сам Зеленодольськ та Малу Костромку.
"У селі пошкоджено кілька будинків, зачепили водопровід та газовід. Люди не постраждали", - уточнив Резніченко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, в Апостолівській громаді під удар потрапило село Українка. Обійшлося без жертв, але є руйнування.
Раніше, в ніч на 26 липня, армія країни-агресора РФ вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. До цього, в ніч проти 25 липня, російські війська атакували Дніпропетровську область. Тоді вдарили по трьох районах – Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.