Обстріл Дніпропетровської області: під вогонь потрапили дві громади

Російські окупаційні війська вночі 28 липня завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області. Відкривали вогонь по містам та селам з "Ураганів" та ствольної артилерії.

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Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зокрема, у Зеленодольській громаді Криворізького району загарбники атакували сам Зеленодольськ та Малу Костромку.

"У селі пошкоджено кілька будинків, зачепили водопровід та газовід. Люди не постраждали", - уточнив Резніченко.

Крім того, в Апостолівській громаді під удар потрапило село Українка. Обійшлося без жертв, але є руйнування.

Раніше, в ніч на 26 липня, армія країни-агресора РФ вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. До цього, в ніч проти 25 липня, російські війська атакували Дніпропетровську область. Тоді вдарили по трьох районах – Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.