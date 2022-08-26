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Обстріл Донецької області: росіяни зруйнували будинки та підпалили лісосмугу
В ніч з 25 на 26 серпня найбільшу активність ворог виявляв у громадах Бахмутського та Краматорського районів Донецької області. Про це в Facebook повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
У Сіверську вночі окупанти пошкодили 4 будинки, у тому числі один зазнав прямого влучання. У Костянтинівській громаді в результаті обстрілу виникла пожежа — вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.
У Соледарській громаді ціллю ворога стали Соледар, Яковлівка, Бахмутське, околиці Міньківки та Васюківки.
Також окупанти вночі вели вогонь по Світлодарській громаді. Під ворожий обстріл потрапили Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Краматорському районі росіяни поцілили в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено 5 житлових будинків.
Минулої доби росіяни вдарили по 12 населених пунктах Донецької області — містах Авдіївка, Бахмут, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Часів Яр, селах Максимільянівка, Новоочеретувате, Диліївка, Миколаївка, Трудове, Маркове, Первомайське, Новодмитрівка.
Окупанти зруйнували дитячий садок, житлові будинки, господарчі приміщення, садове товариство в Донецькій області, нанісши 20 ударів до регіону.