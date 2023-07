Обстріл Краматорська: письменниця Вікторія Амеліна загинула в лікарні

Внаслідок атаки на Краматорськ Донецької області загинула письменниця Вікторія Амеліна. Відразу після удару її госпіталізували. Лікарі декілька днів боролися за життя жінки, але не змогли врятувати.

Про це повідомила громадська організація "Український ПЕН (PEN)".

Загалом кількість загиблих унаслідок ракетних ударів росіян по Краматорську 27 червня зросла до 13 людей.

Вікторія отримала тяжкі травми, які виявилися несумісні із життям. Вона померла 1 липня в Лікарні ім. Мечникова у Дніпрі. Громадськості повідомили про смерть після того, як про трагедію дізналися близькі та рідні письменниці.

"Найближчим часом рідні повідомлять про час та місце прощання з Вікторією у Києві та Львові. Для нас, рідних, друзів і колег Вікторії, надзвичайно важливо, щоб засновані нею культурні ініціативи тривали. Згодом ми поділимося з вами інформацією про те, як усі небайдужі зможуть підтримати справу її життя", — уточнили в громадській організації.

Вікторія Амеліна є авторкою низки дитячих книжок, романів "Дім для Дома", "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Вона розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою, яка має вийти друком за кордоном, - War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War.

Загалом письменниця займалась документуванням воєнних злочинів росіян. 27 червня вона перебувала у Краматорську з делегацією колумбійських журналістів і письменників. Вони вирішили повечеряти в ресторані Ria Lounge у центрі міста, в цю мить росіяни завдали удару по закладу. Внаслідок атаки письменниця дістала тяжкі поранення.

Вона отримала фахову першу медичну допомогу, після чого її госпіталізували до Дніпра. Декілька днів лікарі боролися за життя жінки. Але поранення було смертельним. В останні дні життя Вікторії поруч із нею були її рідні та друзі.

Нагадаємо, через атаку на Краматорськ правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Крім того, Служба безпеки України повідомила про затримання агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар.