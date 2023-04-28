Обстріл Миколаєва. Росіяни застосували ракети, які складно виявити, – Повітряні сили

Російські окупанти під час обстрілу Миколаєва застосовували ракети "Іскандер-К", які складно виявити. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"За уточненою інформацією [...], летіли з південного напрямку ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата [...] Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивалися протиповітряною обороною", – висловився Ігнат.

Він додав, що ці ракети можуть запускатися з доволі незначної відстані, – це залежить від того, де розташована пускова установка.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву в ніч на четвер, 27 квітня. Ворог пошкодив багатоповерховий житловий будинок. Через атаку одна людина загинула, ще 23 постраждали.

У Миколаївській ОВА зазначали, що війська РФ застосували ракети С-300, а в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли про "Калібри".