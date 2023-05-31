Обстріл Сумщини. Росіяни десять разів за день атакували область, є руйнування

Окупаційні війська Російської Федерації фактично щоденно атакують прикордонні населені пункти Сумської області. Протягом дня 31 травня росіяни здійснили 10 обстрілів по шести громадах регіону.

Про це в Facebook повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Під час атак на область зафіксували 42 вибухи. Під ворожий вогонь потрапили Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади.

Ворог здійснив артилерійські обстріли по Краснопільській громаді – зафіксували 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено водонапірну башту. По Великописарівській громаді ворог також здійснив обстріл з САУ та з мінометів. Загалом зафіксували 11 вибухів. По іншим громадах окупанти били з мінометів.

За попередню добу в Сумській області зафіксували 55 вибухів. Під ворожий вогонь потрапили Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади. До цього в області окупанти пошкодил лінію електропередач, Будинок дитячої та юнацької творчості, ліцей імені І.М. Середи та адміністративне приміщення тощо.